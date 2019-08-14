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Кремль испугался: в Москве запретили митинг на 17 августа – детали
В Москве отказываются давать разрешение на проведение митинга "За честные выборы" в столице.
Об этом сообщает ряд росСМИ, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что вертухаи Путина устроили террор на митинге в Москве.
Отмечается, что организаторы митинга обратились в мэрию с соответствующими документами еще в пятницу, 9 августа. Уведомление об отказе на проведение пришло только сегодня, 13 августа.
Ранее разрешение на подобный митинг 17 августа было выдано представителям коммунистических сил России. Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев, собиравшиеся организовывать митинг, хотят подать апелляцию и провести мероприятие, на которое ожидалось около 30 тыс. человек.
Пока неизвестно, будут ли выходить протестующие на улицы, если им не согласуют даты. В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина. Известный рэпер Мирон Федоров и блогер Юрий Дудь призвали жителей Москвы выходить на митинги против власти.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Москва, митинг, запрет
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