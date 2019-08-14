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Трамп заявил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом: что происходит

14.08.2019 12:05
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Трамп заявил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом: что происходит

Китай перемещает свои войска ближе к Гонконгу, сообщил 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп, пишет Гордон.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!" – написал он.

Гонконг – специальный административный район КНР, который был британской колонией. В 1997 году он перешел под китайскую юрисдикцию. При этом за Гонконгом закреплены особые права: у него есть собственное правительство, высшие законодательный и судебный органы, валюта и конституция.

9 июня 2019 года сотни тысяч протестующих впервые вышли на улицы Гонконга против проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.

Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов.

Премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и пообещала, что он будет автоматически снят с повестки дня в июле 2020 года.

Несмотря на это, протесты продолжаются. В частности, 12 августа тысячи демонстрантов, протестующих против действий администрации Гонконга, заняли залы прилета и вылета в аэропорту, устроив сидячую акцию протеста. Митингующие обвиняют полицию в применении насилия против участников уличных манифестаций 11 августа.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Китай, Гонконг, войска, Дональд Трамп
 
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