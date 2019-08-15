Конечно, Россия готовится к войне, но индикатором того, что она началась, будет не подъем в воздух авиации, а совсем другие вещи - Гай

15.08.2019 13:21

Мирослав Гай, комментируя в своем блоге на страницах издания Обозреватель заявление Ивана Апаршина о реальной угрозе военного вторжения РФ в Украину с применением авиации, указал на один важный момент. Известный волонтер соглашается - Россия действительно готовится к войне, однако индикатором того, что она началась, будет вовсе не подъем в воздух боевой авиации, а совсем другие вещи, сообщает replyua.net.



Мирослав Гай напомнил, что в ходе предвыборной кампании эксперты со стороны нынешнего президента критиковали введение Петром Порошенко военного положения. Они утверждали, что это власти просто пугают людей, и никакой угрозы на самом деле нет. Однако сейчас тот же Апаршин говорит о высоком риске начала полномасштабной военной агрессии против Украины со стороны РФ, с применением авиации.



Россия действительно готовится к войне. Но индикатором того, что она началась, будет вовсе не подъем в воздух авиации, а совсем другие вещи. Современные войны начинаются с информационно-психологических операций и дестабилизирующих действие в местах, где находятся центры принятия решений. В Украине таким местом является Киев. Перед тем, как начать войну, Россия постарается организовать социальные протесты, и попытается дискредитировать украинское военно-политическое руководство. Читайте также - Валетов: Это звучит непатриотично, но таковы реалии - Украина потеряла Крым и оккупированную часть Донбасса.