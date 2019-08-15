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Ученые воссоздали духи царицы Клеопатры, которым более 2 000 лет
Археологи в команде с парфюмерами воссоздали парфюм, которым предположительно пользовалась царица Древнего Египта Клеопатра.
Есть легенда, согласно которой на встречу с Марком Антонием Клеопатра приплыла на корабле, который настолько сильно благоухал, что полководец не смог вымолвить и слова.
Воссоздать парфюм археологи решили, когда проводили раскопки в городе Тмуис (основан в 4500 г. до н.э.). В городе создавали культовые парфюмы тех времен: парфюмы: мендезианский и метопианский. Там же были найдены руины парфюмерной фабрики, а также амфоры, в которых хранились изделия.
После проведения химического анализа содержимого амфор, ученые выяснили какие ингредиенты использовались для создания парфюма. Формулы для воссоздания аромата специалисты обнаружили в древней materia medica и других письменных источниках.
Итак, в состав обоих популярнейших парфюмов того времени входили: мирра, природная смола (добывается из терна), кардамон, оливковое масло и корица.
Получившийся аромат по мнению одного из исследователей, насыщенный, пряный и мускусный.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, парфюм, духи, Клеопатра
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