Ученые воссоздали духи царицы Клеопатры, которым более 2 000 лет

15.08.2019 09:53

Археологи в команде с парфюмерами воссоздали парфюм, которым предположительно пользовалась царица Древнего Египта Клеопатра.

Есть легенда, согласно которой на встречу с Марком Антонием Клеопатра приплыла на корабле, который настолько сильно благоухал, что полководец не смог вымолвить и слова.

Воссоздать парфюм археологи решили, когда проводили раскопки в городе Тмуис (основан в 4500 г. до н.э.). В городе создавали культовые парфюмы тех времен: парфюмы: мендезианский и метопианский. Там же были найдены руины парфюмерной фабрики, а также амфоры, в которых хранились изделия.

После проведения химического анализа содержимого амфор, ученые выяснили какие ингредиенты использовались для создания парфюма. Формулы для воссоздания аромата специалисты обнаружили в древней materia medica и других письменных источниках.

Итак, в состав обоих популярнейших парфюмов того времени входили: мирра, природная смола (добывается из терна), кардамон, оливковое масло и корица.

Получившийся аромат по мнению одного из исследователей, насыщенный, пряный и мускусный.

Источник: http://kr24.com.ua