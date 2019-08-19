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Путин срочно летит во Францию: озвучена главная тема переговоров с Макроном
Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет официальные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, затронув тему войны на Донбассе.
Сегодня, 19 августа, состоятся переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина, передает "Диалог.UA". Уточняется, что одной из главных тем переговоров будет вопрос урегулирования войны на Донбассе.
Встреча пройдет на юге Франции в летней резиденции главы Французского государства Форт де Брегансон возле села Борм-ле-Мимоза.
Кроме того, анонсировалось, что президенты также обсудят напряженность вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Сирии. Данной встрече предшествует тот факт, что в начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина "повлиять" на поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе, чтобы остановить войну. В частности, президент Украины настаивал на новой встрече в "нормандском формате" - Франция, Германия, Украина и Россия.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Франция, Макрон
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