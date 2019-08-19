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В Подмосковье пылает завод с химикатами – Сеть ошеломили кадры масштабного пожара
Стало известно о том, что сегодня, 19 августа, в Российской Федерации сучился масштабный пожар на химическом заводе.
Так, инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Информацию передает "Диалог.UA ", ссылаясь на пресс-центр МЧС.
Как сообщается, пожар возник на Звездной улице в цеху по производству кремниевых смол.
Следуя данным спасателей, пламя уже успело распространиться на площади в 100 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают пять единиц техники, а также задействованы два десятка сотрудников пожарной службы.
Что послужило причиной масштабного пожара, предстоит выяснить специалистам. По информации Telegram-канала LifeShot, загорелась 200-литровая бочка с растворителем. Существует опасность, что ядовитые вещества в результате утечки начнут впитываться в почву.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, пожар, завод, химикаты
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