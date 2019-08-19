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В России «исчез» из колонии украинский политзаключенный

19.08.2019 21:36
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В России «исчез» из колонии украинский политзаключенный

В России из колонии общего режима исчез украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в неподконтрольном Украине Крыму. Об этом сообщил его адвокат Дмитрию Динзе

По словам правоохранителя местонахождение украинца никому неизвестно. До этого он находился в колонии в городе Торжок Тверской области. По предварительной информации, Балух мог быть этапирован в Москву. Динзе пишет:

«В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву».

Также, адвокат добавил, что этапирование заключенных всегда тщательно скрывается, в связи с чем понять местонахождение человека невозможно, пока он сам не выйдет на связь или его не найдут адвокаты.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, политзаключенные
 
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