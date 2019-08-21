В Канаде выпало 30 сантиметров снега

21.08.2019 13:15

На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно начался сильный снегопад. Это несмотря на то, что температура воздуха в регионе достигает +20 градусов тепла. Из-за этого снег быстро тает, однако к расчистке дорог уже привлекли спецтехнику, сообщает Телеканал новостей «24».

В городке Пинк Маунтийн, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 сантиметров снега.

Снегом сильно замело трассы, поэтому для их расчистки власти вывели на улицы спецтехнику.

Метеорологи отмечают, что для этого канадского региона снег в августе не является редким явлением. Однако, такого обильного снегопада здесь не было последние несколько десятилетий.