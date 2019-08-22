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Канцлер Германии против возвращения России в Большую восьмерку сейчас

22.08.2019 13:00
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине, поэтому не время говорить о возвращении страны в клуб, пока не будет успехов в разрешении ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Свое мнение по поводу возвращения России Меркель высказала 21 августа на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Если мы добьемся успехов с реализацией Минских договоренностей, то, конечно, у нас будет другая ситуация. Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины исключения России в 2014 году были отменены", - сказала канцлер.



Теги: Россия, Донбасс, Большая восьмерка, канцлер, возвращение
 
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