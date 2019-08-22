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Количество жертв взрыва на свадьбе в Кабуле выросло до 80

22.08.2019 12:03
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После взрыва в столице Афганистана 17 человек умерли в больницах, более 160 продолжают лечение, заявили власти страны. 
 
Число погибших в результате взрыва бомбы на свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле возросло до 80. Об этом 21 августа заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, информирует Al Jazeera.

В последние дни от ранений скончалось 17 граждан, более 160 все еще находятся на лечении в больницах или дома, сказал Рахими.

Он добавил, что после нападения 30 человек находились в критическом состоянии.

Взрыв, который произошел вечером 17 августа, был настолько мощным, что снес большую часть крыши зала, где собрались сотни гостей свадьбы.

Очевидцы утверждали, что бомбу взорвал террорист-смертник. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, Кабул, жертвы, свадьба
 
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