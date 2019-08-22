Количество жертв взрыва на свадьбе в Кабуле выросло до 80

22.08.2019 12:03

После взрыва в столице Афганистана 17 человек умерли в больницах, более 160 продолжают лечение, заявили власти страны.



Число погибших в результате взрыва бомбы на свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле возросло до 80. Об этом 21 августа заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, информирует Al Jazeera.



В последние дни от ранений скончалось 17 граждан, более 160 все еще находятся на лечении в больницах или дома, сказал Рахими.



Он добавил, что после нападения 30 человек находились в критическом состоянии.



Взрыв, который произошел вечером 17 августа, был настолько мощным, что снес большую часть крыши зала, где собрались сотни гостей свадьбы.



Очевидцы утверждали, что бомбу взорвал террорист-смертник.

Источник : https://gordonua.com