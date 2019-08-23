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Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки
23.08.2019 21:30
В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым.
Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.
Офицер ВСУ отметил, что представители РФ прибыли в Луганск 22 августа и поселились в гостинице «Дружба». По словам Штефана, в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. В своей публикации он пишет:
«Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила „слить“ Донбасс? Или… Посмотрим».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, трейлер, делегация, вооружение, танки, ВСУ, Сурков
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