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Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки

23.08.2019 21:30
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Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки

В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.

Офицер ВСУ отметил, что представители РФ прибыли в Луганск 22 августа и поселились в гостинице «Дружба». По словам Штефана, в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. В своей публикации он пишет:

«Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила „слить“ Донбасс? Или… Посмотрим».



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, трейлер, делегация, вооружение, танки, ВСУ, Сурков
 
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