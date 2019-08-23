В РФ анонсировали новый «прорыв» по Крымскому мосту

23.08.2019 17:32

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что движение поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года.

Об этом сообщает ТАСС, передает donpress.

В «Крымской железной дороги» отмечают, что ж/д сообщение стартует 9−10 декабря, а продажа билетов — в октябре. Так называемый «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше обозначенного срока. В свою очередь Дитрих уточнил:

«Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано».