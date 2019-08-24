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Вербер убила страшная супербактерия W135: теперь все знакомые фешн-директора ЦУМа на грани
Медики констатировали, что в зоне риска и те люди, которые в последнее время контактировали с ныне покойной Аллой Вербер. Вербер, как известно, скоропостижно умерла 6 августа. Фэшн-директор ЦУМа скончалась после ужина во время отдыха в Италии.
Сутки ее пытались спасти врачи, но знаменитость все равно не выжила, сообщает "Диалог.UA".
Спустя почти месяц после смерти Вербер медики, похоже, определились с окончательной причиной смерти Аллы Вербер. Сепсис, ставший одним из фактором ухода Вербер (у нее также была онкология, - ред), был вызван новым мутировавшим штаммом менингококка, названным W135. Супербактерия селится в бронхах на протяжении долгого времени.
Бактерия очень долго никак себя не проявляет, но после ее активации начинается страшное. Развиваться бактериальный менингит с поражением центральной нервной системы. И все те, кто контактировал с больным, попадают в зону риска. Таким людям надо немедленно обратиться к медикам и пройти тщательное обследование. Аллу Вербер похоронили в Канаде, в Торонто. Здесь живет ее мать.У Вербер осталась дочь и трое внуков. Проводить Вербер в последний путь пришли самые близкие, а также некоторые друзья светской дивы, которые смогли прилететь в Канаду.
Теги: Донбасс, Канада, бактерия, Италия, онкология, похороны, директор, ЦУМ, умерший, медики
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