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На Майорке вертолет столкнулся с самолетом
25.08.2019 22:40
После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья, пожарные борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков.
Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой, сообщает El Pais.
Катастрофа, в которой никто не выжил, произошла в воскресенье около 13.35 в муниципалитете Инка. Погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета.
На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция.
После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья. Пожарные сейчас борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков.
Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.
Источник : https://korrespondent.
Теги: самолет, вертолет, Майорка
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