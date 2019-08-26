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«Ядерная гибель»: В Литве не исключают серьезную катастрофу
26.08.2019 14:24
Глава партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис заявил, что стране якобы грозит «ядерная гибель» из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, пишет «Sputnik Литва».
По мнению политика, Белоруссию и Россию «не волнует безопасность электростанции».
«Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель», — заявил Ландсбергис.
По его словам, запуск объекта станет «гибелью» Литвы.
«Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении», — добавил Ландсбергис.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Литва, катастрофа
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