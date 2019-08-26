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"Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G7

26.08.2019 09:00
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"Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для возвращения Россиик G8 нужен прогресс в минском процессе по Донбассу.

Об этом она сказала на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой семерки", добавив, что на встрече стороны обсуждали тему России и Украины, передает РИА ФАН.

"Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими", – подчеркнула канцлер.


Источник: antikor.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, G7, Меркель
 
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