РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США

26.08.2019 20:48

Министерство обороны РФ занимаются подготовкой симметричного ответа США, которые провели испытания ракеты средней дальности и вышли из ДРСМД.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков напомнил, что 23 августа Путин попросил правительство оценить угрозу, которою представляют для России испытания крылатой ракеты наземного базирования Вашингтоном, и поручил министрам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

«Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно», — сказал Песков.

Источник: https://donpress.com