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РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США
26.08.2019 20:48
Министерство обороны РФ занимаются подготовкой симметричного ответа США, которые провели испытания ракеты средней дальности и вышли из ДРСМД.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Песков напомнил, что 23 августа Путин попросил правительство оценить угрозу, которою представляют для России испытания крылатой ракеты наземного базирования Вашингтоном, и поручил министрам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».
«Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно», — сказал Песков.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, США, Донбасс, ракета, испытание
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