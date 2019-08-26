- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид18:15
- В России подтвердили появление радиоактивного облака после взрыва на полигоне16:48
- Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит15:41
- «Ядерная гибель»: В Литве не исключают серьезную катастрофу14:24
- Президент устроил переполох из-за Путина, гремит международный скандал: «Моральные ур*ды»11:51
- Вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей10:46
- Первая встреча Путина и Зеленского: Меркель рассказала, когда и где состоится историческое событие 09:47
- "Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G7 09:00
В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента
При Александре Лукашенко в Белоруссии начало расти влияние западных фондов и националистов, и эксперты уверены, что следующим президентом страны станет человек, который будет нацелен на сотрудничество с США и Европой. Об этом говорится в материале Телеграм-канала "Бульба престолов".
Эксперты отметили, что совсем скоро в Беларуси повторится украинский сценарий, поскольку Минск налаживает контакты с западными спецслужбами. По мнению экспертов, Беларусь готовится к сотрудничеству и развороту на Запад.
После Александра Лукашенко президентский пост может занять министр иностранных дел республики Владимир Макей, имеющий в экспертной среде репутацию западника. Кроме того, отмечается, что Макей может использовать сценарий для отстранения Лукашенко от власти.
У министра уровень одобрения сейчас достигает 21%, при этом рейтинг Лукашенко ниже и продолжает снижаться.
"Макей, в случае получения поста премьера и шоковой терапии им. Лукашенко, при желании скинет, по моему мнению, последнего с трона без особых проблем. 21% рейтинга Макея в основном концентрируются в Минске. А контроль столицы, даже «ментальный» — фактическая гарантия победы в политических пертурбациях.
Макей - президент, скорее всего, сможет получить поддержку на Западе, чего не сказать про Лукашенко", - пишет Телеграм-канал. Также эксперты добавили, что Москва должна добиваться ухода Лукашенко, поскольку отсрочки, которые Россия дает белорусскому президенту, дают возможность западным фондам наращивать свое влияние в этой стране.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, Беларусь, Лукашенко
- Журналист: Бацька сделал очередное сенсационное заявление
- Александр Лукашенко: "Толкать Украину на федерализацию очень опасно"
- Лукашенко боится, что участь Украины может постичь и Беларусь
- Портников объяснил, как Украина при Зеленском может превратиться в Беларусь
- Бессменному «бацьке» сегодня исполнился 61 год
- Умерла мать Лукашенко
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун