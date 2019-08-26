Вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

26.08.2019 10:46

Сегодня, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против РФ связанный с отравлением в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что документ о санкциях подготовлен министерством финансов США и размещен на сайте американского Федерального реестра.

Ограничительные меры распространяются на лицензирование экспорта товаров и технологий, которые контролируются Министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия, а также запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Кроме того, Вашингтон призвал международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи.

Источник: https://donpress.com