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Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему

27.08.2019 15:29
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Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему

Астрономам удалось запечатлеть первые происки черной дыры, имеющей намерение поглотить всю Солнечную систему. Предвестником вышеуказанного события можно назвать поглощение коллапсаром звезды, расположенной в Млечном Пути.

Данной галактике присуще жить по принципу маятника, что чревато глобальными разрушениями вследствие даже малейшего видоизменения. Об этом сообщает издание "Диалог.UA".

Прежде подле черной дыры удалось найти вращающийся диск. Кроме этого, поводом для опасений за будущее всех планет Солнечной системы является существование черной дыры, которая в 5 миллионов раз больше Солнца. Увеличение яркости данного космического образования привело к тому, что дыре уже удалось задеть пределы звезды SO-2, которое располагается недалеко от центра Млечного Пути. Пугающим явлением также можно назвать возвращение сверхновой звезды S5-HVS1, которая почти 5 миллионов лет назад покинула нашу галактику. Данный объект вскоре поглотит вышеуказанную звезду S5-HVS1, которая развила скорость до 1700 км/с. Черной дыре, дабы продолжить собственное существование, необходимо разорвать пространство и переместиться на другое место. В обозримом будущем вследствие этих процессов на месте Млечного Пути останется лишь фрагменты черной материи. Ранее земляне получили сигнал из черной дыры. Напомним, из черной дыры появился громадный НЛО.



Теги: Донбасс, НЛО, Млечный Путь, галактика, черная дыра, Солнечная система, Сверхновая, разрушения
 
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