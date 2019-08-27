Туристов не будет: в Сеть попали кадры с перевозкой военной техники в оккупированный Крым. ВИДЕО

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Автоколонна военной техники прибыла на полуостров Крым по Керченскому мосту.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Россией были начаты масштабные военные учения на территории оккупированного Крыма. Отмечается, что маневры проходят в рамках двусторонних командно-штабных учений, которые стартовали на территории Южного военного округа.
Мероприятия пройдут на 12 полигонах ЮВО, в том числе на территории Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и в оккупированном Крыму.
В учениях будут задействованы более 2,5 тысячи единиц военной техники, около 30 самолетов, 60 вертолетов, свыше 100 танков и 8,2 тысячи военнослужащих. Целью проведения маневров является отработка применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения военной безопасности южных границ России.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, граница, мост, учения, полигон, туристы, военная техника
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