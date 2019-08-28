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Волкер рассказал, при каких условиях Россия может вернуться в G7

28.08.2019 15:20
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Специальный представитель США Курт Волкер заявил, что возвращение к формату «G8» возможно лишь в случае возвращения Крыма в состав Украины.

Об этом говориться в сообщении, опубликованном на официальной странице Госдепартамента США в «Твиттере».

«Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества, — сказал Волкер.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Волкер
 
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