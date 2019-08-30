В России поймали рыбу невероятных размеров. ВИДЕО

30.08.2019 12:59

Из реки Амур (Россия) была выловлена уникальная рыба вида калуга, пишут россСМИ.

Рыбакам пришлось доставать ее из лодки при помощи экскаватора.

Также в социальных сетях было опубликовано соответствующее видео, передает donpress.

Где именно была выловлена эта рыба — неизвестно.

Согласно официальным данным, калуга внесена в Красную книгу как исчезающий вид. Ее вылов официально запрещен, поэтому на видео, скорее всего, зафиксировано преступление браконьеров.

По словам ихтиолога Норского заповедника Романа Подолько, на кадрах река, похожая на Селемджу. И местность достаточно узнаваемая.

«Кроме того, калуга и осетр — два краснокнижных вида рыб, которые водятся у нас. Конкретно этот экземпляр — очень крупный. Определить по видео, самец это или самка, невозможно, но вот возраст ее примерно понятен — около 15 лет — именно в это время калуга начинает нереститься. И делает это не как горбуша или кета — один раз в жизни, а каждый год. Поэтому ущерб нанесен серьезный», — говорит он.