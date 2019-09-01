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В Одессе открыли стрельбу: много погибших и раненых. ВИДЕО

01.09.2019 16:33
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В Одессе открыли стрельбу: много погибших и раненых. ВИДЕО

В Одессе, штат Техас Соединенных штатов Америки, мужчина открыл огонь. В результате ЧП погибло по меньшей мере пять человек, более двадцати — получили ранения, передает from-ua сообщение главы местной полиции Майкла Герке.
Издание отмечает, что среди пострадавших было трое сотрудников правоохранительных органов.
По словам начальника полиции, стрельбу по людям открыл только один человек. Это был 30-летний мужчина. Чем он был мотивирован на такой поступок пока неизвестно.
Также в сообщении полиции Одессы говорится, что стрельба началась, когда сотрудник Департамента общественной безопасности попытался остановить золотую Honda (хотя изначально была информация о машине Toyota золотого и белого цветов).
«Когда машина остановилась, водитель застрелил офицера», — сообщил начальник полиции Одессы.
Затем подозреваемый уехал на запад города, застрелив по дороге еще несколько человек. Далее злоумышленник оставил авто, угнал почтовый грузовик и продолжил стрелять.
Также сообщается, что полицейские подстрелили стрелка.
Напомним, что вначале полиция округа Мидленд на официальной странице в Facebook уточняла, что два человека открыли огонь в магазине Home Depot. В сообщении правоохранители утверждают, что стрелки скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.
«Они стреляют без разбора. У нас двое погибших и до 20 пострадавших»,- заявил мэр Мидленда Джерри Моралес. Также он добавил, что не исключено, что преступников трое.
Однако на данный момент официальная версия полиции гласит, что злоумышленник, расстрелявший людей в двух городах был один.
Мэр Одессы Майкл Герке заявил, что, хотя непосредственная угроза миновала, следует сохранять бдительность. Департамент общественной безопасности Техаса призвал местных жителей избегать основных шоссе. Другие детали пока неизвестны.



Теги: США, Донбасс, Одесса, мужчина, стрельба
 
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