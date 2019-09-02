Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь

02.09.2019 13:30

Папа Римский Франциск опоздал на свою проповедь на площади Святого Петра в воскресенье, объяснив, что он застрял в лифте в Ватикане на 25 минут и был освобожден пожарными, сообщает УНН.

"Прошу прощения", - сказал он, начав выступление с опозданием примерно на 10 минут. Затем он объяснил, что в Ватикане появилась проблема с электропитанием и он застрял в лифте, пока не был освобожден пожарными.

"Аплодисменты пожарным", - сказал он собравшимся.