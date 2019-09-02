Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Соединенных Штатах из-за урагана эвакуировать 830 тысяч жителей

02.09.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Соединенных Штатах из-за урагана эвакуировать 830 тысяч жителей

В Южной Каролине (США) из-за урагана «Дориан», который приближается к берегам штата, планируют эвакуировать 830 тысяч жителей.

Об этом со ссылкой на заявление властей штата, сообщает DW.

Сообщается, что режим ЧС уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По словам специалистов, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, эвакуация, ураган
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх