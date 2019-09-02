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В Соединенных Штатах из-за урагана эвакуировать 830 тысяч жителей
02.09.2019 10:15
В Южной Каролине (США) из-за урагана «Дориан», который приближается к берегам штата, планируют эвакуировать 830 тысяч жителей.
Об этом со ссылкой на заявление властей штата, сообщает DW.
Сообщается, что режим ЧС уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.
По словам специалистов, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, эвакуация, ураган
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