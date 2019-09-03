В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья

03.09.2019 14:29

В оккупированном Крыму экологическая ситуация достигла критической отметки.

Об этом сообщают местные жители в соцсети, которые жалуются на ухудшение самочувствия, передает donpress.

Так, на своей странице в LIVEJOURNAL блогер «Злой Одессит» отмечает, что Крым потихоньку превращается радиоактивную пустыню — на предприятие «Крымский Титан» в оккупированный Армянск были доставлены сирийские фосфаты для переработки.

Данные об экологической катастрофе подтвердило издание Financial Times в статье под названием «Москва собирает свои военные трофеи в Сирии». Недавно РФ получил доступ к сырью фосфатов Сирии, поэтому корабли с ядовитым грузом постоянно прибывают порты Крыма.

Известно, что при переработке фосфатов вырабатываются радиоактивные вещества — количество урана в количестве 300 г на метрическую тонну — это превышенные показатели, при длительном контакте с дыхательными путями человека вызывают непоправимые последствия.

Последний месяц жители аннексированного полуострова начали жаловаться на тяжело дыхание, першение в горле, плохое самочувствие.