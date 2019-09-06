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Скончался исполнитель песни «Снег кружится»

06.09.2019 12:51
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Скончался исполнитель песни «Снег кружится»

Скончался исполнитель песни «Снег кружится», участник ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон, пишет ДонПресс.
Ему был 71 год.
Об этом рассказала невестка певца Татьяна Путра.
«У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», — рассказала она.



Теги: Донбасс, певец, смерть, песня
 
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