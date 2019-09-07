Охлобыстин получил оплеуху за дружбу с террористами: «отобрали самое главное»

07.09.2019 20:19

Актер Иван Охлобыстин стал известен не только своими ролями в фильмах и сериалах, но и своей поддержкой самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Стало известно, что артисту запретили въезд в Великобританию на фестиваль российского кино, пишет Политека.

Охлобыстин планировал присутствовать на показе фильма со своим участием на мероприятии в Лондоне. Однако Британское правительство запретило находиться на всех мероприятиях фестивальной недели.

В итоге в Лондоне просто показали фильм «Временные трудности», в котором и снялся Охлобыстин.

При это представитель актера, Максим Брусницын, заявил, что запрет никаким образом не связан с его посещением так называемой «ДНР» в ноябре 2014 года. Напомним, после такого поступка украинские активисты требовали от британских властей закрыт въезд актеру. Охлобыстин хоть и получил визу, все равно не смог попасть на фестиваль.

Как отметил Брусницын причиной запрета стала нетолерантность. Российский пропагандист плохо высказался о людях с нетрадиционной ориентацией, но это никак не связано с украинскими активистами.

Отметим, кроме активистов к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обращался экс-нардеп Антон Геращенко. Последний назвал Олобыстина пособником террористов «ДНР» и тоже требовал не пускать его.