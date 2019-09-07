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Ураган "Дориан" вынес на американский пляж кокаина на почти миллион долларов
Во вторник, 3 сентября утром на пляж Paradise Beach Park (Флорида, США) волна от урагана "Дориан" вымыла на берег пакеты с наркотиками.
Об этом сообщает американский телеканал СNN со ссылкой на местных жителей и полицию, передает apostrophe.
Местные жители, обнаружив пакеты с надписью Diamant, сообщили о них в полицию. Правоохранители, прибыв на место и проведя осмотр, обнаружили в пакете кокаин.
Также в окрестностях пляжа, площадью в 32 километра были найдены еще 15 таких пакетов. Таким образом, американским полицейским удалось выявить около 26 кг наркотиков у пострадавших от урагана районах.
Правоохранители поделились с журналистами информацией, что один килограмм такого наркотика может стоить до 30 тысяч долларов, таким образом, стоимость находок оценивается в почти 800 тысяч долларов.
Теги: США, Донбасс, Флорида, наркотики, полиция, ураган, кокаин, пляж
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