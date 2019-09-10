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Этого уже не скрыть: Трамп откровенно действует в интересах России
Из-за своего президента США лишились главного осведомителя в российском правительстве. CNN обнародовало информацию, которая до сих пор была известна лишь в узких кругах. Инасайдером, поделившимся ею, стал человек из администрации Дональда Трампа, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на информацию, растиражированную мировыми СМИ.
Речь идет о встрече Дональда Трампа с главой российского МИДа Сергееем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком, состоявшейся в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома. Именно после этой встречи американская разведка была вынуждена отозвать из Москвы своего ключевого шпиона, который занимал немалый пост в российском правительстве и был вхож в высочайшие кабинеты власти. Для внедрения шпиона такого уровня потребовались годы, однако все рухнуло в один миг. Разведчика отозвали из-за опасений, что либо президент Трамп, либо кто-то из его окружения могут помочь его разоблачить. Через несколько месяцев после этой встречи в Белом доме у Трампа состоялись личные переговоры с Путиным, после которых американский президент распорядился изъять записи переводчика. Это также не может вызывать недоумения. Складываеся впечатление, что американский гарант "заметает следы". Весьма красноречивым было поведение Трампа и во время недавно состоявшегося саммита G7, в ходе которого президент США неоднократно заявлял о том, что неплохо бы вернуть Россию в "Большую восьмерку". Впрочем, в ЦРУ в ситуацию с отозванием разведчика рассматривают по-иному, и никакой вины президента в этом не видят.
Теги: Россия, Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Сергей Лавров
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