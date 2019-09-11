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Россия готовит масштабный военный проект в Крыму
Россия собирается строить в аннексированном Крыму вертолетоносцы.
Об этом сообщает росСМИ, передает "Диалог.UA".
Ранее крымчане в очередной раз пожаловались на жизнь в "русском мире". Первые два российских универсальных десантных корабля будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. "Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году", - заверил источник. Источник агентства добавил, что головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года. Другой источник уточнил, что "закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года". Завод "Залив" в Керчи имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 тыс. т. Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 – у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, флот, корабли, вооружение, вертолеты, десант
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