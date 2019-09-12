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Поступок Вайкуле в Юрмале удивил латышей: разразился скандал, певице угрожают
Певице досталось после того, как она выступила в Каугури.
Возмущению пришедших на концерт зрителей не было предела.
Зрители считают, что Лайма Вайкуле перешла грань, а некоторые особо ярые поклонники певицы пообещали ей "крупные проблемы", сообщает "Диалог.UA". Скандал разразился после того, как артистка решила провести концерт на русском языке. В частности, местную журналистку Элиту Вайдемане взбесило, что Лайма Вайкуле поздоровалась с залом по-русски и почти все свои песни, кроме двух, исполнила на этом же языке. Соотечественница Вайкуле заявила, что со стороны знаменитости это "форменное свинство". Вайдемане напомнила знаменитости, что в Каугури живут не только русские, но и латыши. При этом Вайдемане заявила, что Вайкуле стоит помнить об этническом конфликте. "Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов", - сказала журналистка.
www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Латвия, скандал, Лайма Вайкуле, певица
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