Еще один артист из РФ изъявил желание побывать на передовой

13.09.2019 20:49

В неподконтрольном украинской власти Харцызске Донецкой области по случаю Дня города выступят артисты из РФ. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», пишет ДонПресс.

Завтра, 14 сентября, в Харцызске отметят 150 лет основания города. На центральной площади выступят экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, а также автор и исполнитель Алексей Поддубный (Джанго).

Известно, что Джанго и Куприк неоднократно посещали временно неподконтрольную Украине территорию. В этот раз Сергей Куприк выразил желание съездить на передовую. Описывая местных жителей, он сказал, что люди доброжелательные, и вообще, «хорошо идут на контакт».

Также Куприк не исключает возможности сотрудничества с творческой молодежью «республики».

«Если у нас будет конкретное предложение мы обязательно его рассмотрим. Почему нет? Конечно, я не исключаю такой возможности», — заявил россиянин.