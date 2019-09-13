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Лавров заявил об окончании войны в Сирии
13.09.2019 09:34
Глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.
«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — заявил главный российский дипломат, пишут росСМИ, передает donpress.
Лавров также отметил, что в Сирии сохраняются «очаги напряженности».В частности, в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.
По мнению главы МИД РФ, первоочередные задачи в Сирии сейчас — оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.
Теги: Россия, Донбасс, война, кризис, МИД, Сирия, гуманитарная помощь
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