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Лавров заявил об окончании войны в Сирии

13.09.2019 09:34
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Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — заявил главный российский дипломат, пишут росСМИ, передает donpress.

Лавров также отметил, что в Сирии сохраняются «очаги напряженности».В частности, в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

По мнению главы МИД РФ, первоочередные задачи в Сирии сейчас — оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.



Теги: Россия, Донбасс, война, кризис, МИД, Сирия, гуманитарная помощь
 
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