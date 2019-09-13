Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто

13.09.2019 14:18

На временно оккупированной территории Луганской области в районе н.п. Вознесеновка возле границы с РФ в ночь с 10 на 11 сентября обнаружены 35 грузовиков с неизвестными грузами и 40 автомобилей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В ночь с 10 на 11 сентября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил примерно 35 грузовиков и 40 транспортных средств меньших габаритов, выстроенных в пункте пропуска на границе в районе н. п. Вознесеновка (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска)».