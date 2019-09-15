Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море

15.09.2019 19:51

Черноморский флот России взял на сопровождение. быстроходное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, передает donpress.

«Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном», — сказано в сообщении.

USNS Yuma — это экспедиционный быстроходный транспорт-катамаран класса Spearhead, предназначенный для переброски войск, грузов и военной техники. Сейчас судно направляется к Грузии.