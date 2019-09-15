Последние новости раздела
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море19:51
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"16:08
- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные15:49
- Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины15:32
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- Коломойский сделал громкое заявление о ПриватБанке - олигарх "раскрыл карты"13:30
- У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС12:33
Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море
15.09.2019 19:51
Черноморский флот России взял на сопровождение. быстроходное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.
Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, передает donpress.
«Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном», — сказано в сообщении.
USNS Yuma — это экспедиционный быстроходный транспорт-катамаран класса Spearhead, предназначенный для переброски войск, грузов и военной техники. Сейчас судно направляется к Грузии.
Теги: Россия, США, Донбасс, Грузия, Черноморский флот, Черное море, ВМС, военная техника, корабль, грузы
Читайте также:
- Стало известно, когда корабли НАТО прибудут в Черное море из-за агрессии РФ
- Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море
- Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Корабли РФ замечены у морской границы Украины
- Россия "сорвалась" и перекрыла четверть Черного моря - ситуация может "рвануть" в любой момент
- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат12:52
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море19:51
- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- Кабмин хочет повысить минимальную зарплату с 1 января 2020 года на 550 гривен18:19
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- Надвигаются дожди и холода: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни17:30
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры