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В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО

15.09.2019 09:11
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В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО

Жители аннексированного Крыма в сети показали обновленный автовокзал в Севастополе и территорию вокруг него, которую оградили со всех сторон забором.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter, передает donpress.

«Зоопарк (зачеркнуто) автовокзал Севастополя. Очень рекомендую посмотреть. Мечтающим телепузикам особенно. С 50 секунды интересно», — написала она и опубликовала видео.

Автор ролика отмечает, что автовокзал более похож на закрытый объект строгого режима пропуска.



Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, ремонт, автовокзал, забор, соцсети
 
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