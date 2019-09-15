В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО

15.09.2019 09:11

Жители аннексированного Крыма в сети показали обновленный автовокзал в Севастополе и территорию вокруг него, которую оградили со всех сторон забором.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter, передает donpress.

«Зоопарк (зачеркнуто) автовокзал Севастополя. Очень рекомендую посмотреть. Мечтающим телепузикам особенно. С 50 секунды интересно», — написала она и опубликовала видео.

Автор ролика отмечает, что автовокзал более похож на закрытый объект строгого режима пропуска.