Последние новости раздела
- В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО09:11
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский08:48
- Теперь Лукашенко обанкротится: в Украине анонсировали возобновление прямых перелетов в Россию08:10
- В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"21:52
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- На Крымском мосту в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек17:12
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
- "У него два больших плана", - Саакашвили назвал главные цели Путина по Украине. ВИДЕО12:49
- Зеленский готовит ловушку Путину - встреча "Нормандской четверки" откладывается09:11
В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО
15.09.2019 09:11
Жители аннексированного Крыма в сети показали обновленный автовокзал в Севастополе и территорию вокруг него, которую оградили со всех сторон забором.
Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter, передает donpress.
«Зоопарк (зачеркнуто) автовокзал Севастополя. Очень рекомендую посмотреть. Мечтающим телепузикам особенно. С 50 секунды интересно», — написала она и опубликовала видео.
Автор ролика отмечает, что автовокзал более похож на закрытый объект строгого режима пропуска.
Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, ремонт, автовокзал, забор, соцсети
Читайте также:
- Пир убожества: ремонт в Крыму насмешил соцсети
- Кабмин пообещал Донецку 117 миллионов
- "Лебединое озеро" и "печальное зрелище": Путин посетил аннексированный Крым
- Сеть порвал сюжет, как в ночном клубе Севастополя якобы кричали "Слава Украине!" (ВИДЕО)
- В психбольнице умер севастопольский маньяк-педофил
- В Донбассе люди в масках повалили забор и устроили мэру допрос (ФОТО + ВИДЕО)
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка22:09
- «Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином» 20:50
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ19:44
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО09:11
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский08:48
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- Теперь Лукашенко обанкротится: в Украине анонсировали возобновление прямых перелетов в Россию08:10
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка22:09
- В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"21:52
- В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе21:31
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"