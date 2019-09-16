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Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Северную Корею
16.09.2019 11:01
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить его страну, сообщает JoongAng Ilbo.
По данным южнокорейских СМИ, приглашение пришло главе Белого дома в письме, переданном ему в августе 2019 года.
Тогда Трамп отметил, «очень хорошее послание» от лидера КНДР.
Только сейчас стало известно, то в письме северокорейский лидер также предложил провести третий самит на высшем уровне.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Северная Корея, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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