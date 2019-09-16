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Крокодил Фиделя Кастро откусил руку шведскому пенсионеру

16.09.2019 13:30
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Крокодил Фиделя Кастро откусил руку шведскому пенсионеру

В Стокгольмском океанариуме "Скансен" кубинский крокодил откусил руку 79-летнему шведу Ларсу Лидегрену, сообщает СТРАНА.ua.
Пожилой мужчина сунул руку в бассейн с рептилиями, и один из крокодилов тут же вцепился в нее и не разжимал пасть несколько секунд. Когда Ларса Лидегрена удалось освободить, его направили в госпиталь, где врачи были вынуждены ампутировать ему конечность.
В 1977 году пара редких кубинских крокодилов (их зовут Кастро и Хиллари - Ред.) была подарена Фиделем Кастро советскому космонавту Владимиру Шаталову.
Когда рептилии выросли, Шаталов передал их Московскому зоопарку, а в 1981 году Москва подарила зубастую парочку океанариуму Стокгольма.



Теги: Стокгольм, Фидель Кастро, крокодил, инцидент
 
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