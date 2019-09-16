Принято официальное решение: Россия и Беларусь объединятся

16.09.2019 16:30

РФ и Беларусь в 2022 году сольются в экономическую конфедерацию

Через два года Российская Федерация поглотит Беларусь экономически. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что 6 сентября главы российского и белорусского правительств Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства». В сеть попал текст документа, а его подлинность подтвердили источники в аппарате кабинета министров России.

«Речь идет о довольно радикальном проекте — поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления», — отмечают российские журналисты.

Документ также подразумевает, что в 2021 году будет принят единый Налоговый кодекс, объединены таможенная (соответствующая служба станет «едва ли не общей») и энергетическая политика (будет создан единый регулятор).

Промышленная и макроэкономическая политика и ТЭК должны быть гармонизированы, валютный контроль — унифицирован, платежные системы — объединены, принципы введения контрсанкций и доступ к госзакупкам — стать едиными, режим защиты инвестиций — отчасти единым, ЦБ и Нацбанк — работать по единым принципам банковского и финансового надзора, министерства экономики — объединить отраслевое регулирование. Также с января 2022 года политика на рынке труда и в сфере социальной защиты будет согласовываться.

Российские журналисты отмечают, что фактически речь идет о создании конфедерации.

Источник: https://from-ua.com