РосСМИ узнали о планах России и Беларуси создать конфедеративное государство

16.09.2019 14:20

Российские журналисты узнали, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство.

Сообщается, что сначала будет создан единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим.

«Она (программа объединения) рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года», -сказано в сообщении РосСМИ.

Также стороны планируют создать объединенный банковский надзор, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Пока российские и белорусские власти пока не договорились о единой валюте.

Источник: https://donpress.com