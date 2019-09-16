Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»

16.09.2019 09:04

В Египте ученые нашли следы неизвестной развитой цивилизации

Международная группа ученых обнаружила захоронения, оставшиеся от древней культуры, которая существовала в Ливийской пустыне задолго до возникновения Древнего Египта, сообщает издание Science Alert.

Найденные останки и артефакты датируются 9300-4000 годами до нашей эры и свидетельствуют о существовании развитого социума. Специалисты исследовали захоронения, относящиеся к концу неолита (4600-4000 годы до н. э.) и расположенные вдоль берегов высохшего озера поблизости Гебель Рамла.

Климат в пустыне был более влажным, чем сейчас, что позволило древним фермерам заселить местность. Для них характерно было выращивание скота, создание мегалитических построек, напоминающих Стоунхендж.

В 2001-2003 годах археологи обнаружили три кладбища с 68 скелетами и артефактами, среди которых была глиняная посуда, украшения из морских раковин, камней и страусиной скорлупы. Специалисты определили, что у этих людей был высокий рост, относительно большая продолжительность жизни (40-50 лет) и пониженная детская смертность.

В 2009-2016 годах ученые обнаружили еще два кладбища со 130 скелетами. Этих людей характеризовал небольшой рост, высокая детская смертность и небольшая продолжительность жизни. На одном из кладбищ была отдельная зона хоронения детей до трех лет.

По мнению ученых, одно из обнаруженных кладбищ предназначалось для людей высокого социального статуса, другое — для более низкого. Женщин было в три раза больше, чем мужчин, что подразумевает многоженство – на одного мужчину три женщины. Помимо того, достигая трехлетнего возраста дети считались полноправными членами общества и хоронились рядом со взрослыми.

Имеются и доказательства уважительного отношения к предкам, чьи скелеты в некоторых случаях пытались реконструировать при повторном захоронении. Все это свидетельствует об уровне культурного развития, который превосходит обычных скотоводов.

Источник: https://politeka.net