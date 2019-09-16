- Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»09:04
- "Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма 22:10
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море19:51
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"16:08
- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные15:49
- Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины15:32
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»
В Египте ученые нашли следы неизвестной развитой цивилизации
Международная группа ученых обнаружила захоронения, оставшиеся от древней культуры, которая существовала в Ливийской пустыне задолго до возникновения Древнего Египта, сообщает издание Science Alert.
Найденные останки и артефакты датируются 9300-4000 годами до нашей эры и свидетельствуют о существовании развитого социума. Специалисты исследовали захоронения, относящиеся к концу неолита (4600-4000 годы до н. э.) и расположенные вдоль берегов высохшего озера поблизости Гебель Рамла.
Климат в пустыне был более влажным, чем сейчас, что позволило древним фермерам заселить местность. Для них характерно было выращивание скота, создание мегалитических построек, напоминающих Стоунхендж.
В 2001-2003 годах археологи обнаружили три кладбища с 68 скелетами и артефактами, среди которых была глиняная посуда, украшения из морских раковин, камней и страусиной скорлупы. Специалисты определили, что у этих людей был высокий рост, относительно большая продолжительность жизни (40-50 лет) и пониженная детская смертность.
В 2009-2016 годах ученые обнаружили еще два кладбища со 130 скелетами. Этих людей характеризовал небольшой рост, высокая детская смертность и небольшая продолжительность жизни. На одном из кладбищ была отдельная зона хоронения детей до трех лет.
По мнению ученых, одно из обнаруженных кладбищ предназначалось для людей высокого социального статуса, другое — для более низкого. Женщин было в три раза больше, чем мужчин, что подразумевает многоженство – на одного мужчину три женщины. Помимо того, достигая трехлетнего возраста дети считались полноправными членами общества и хоронились рядом со взрослыми.
Имеются и доказательства уважительного отношения к предкам, чьи скелеты в некоторых случаях пытались реконструировать при повторном захоронении. Все это свидетельствует об уровне культурного развития, который превосходит обычных скотоводов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, ученые, цивилизация, находка, скелет
- У побережья США обнаружили останки странного существа
- Археологи раскрыли тайну цивилизации майя
- На дне Мексиканского залива нашли древний корабль
- Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации
- Болгарские археологи нашли золотой кулон, которому 6 тысяч лет
- Более, чем неожиданно: в "ЛНР" обнаружили останки древних "протоновороссов". Египетские пирамиды отдыхают
- Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители09:35
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
- «Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев21:25
- «Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса20:36
- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители09:35
- Гончарук: Украина больше не будет планировать бюджет на год09:20
- Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»09:04
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Гончарук анонсировал еще ряд увольнений: кто из чиновников не угодил на этот раз 08:32
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Гончарук презентовал проект госбюджета на следующий год: что изменится для украинцев08:00
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов