Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности

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На пограничников РФ в Японском море напали северокорейские браконьеры
Экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на пограничников РФ в Японском море, в результате которого трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на российские СМИ.
В материале говорится, что экипаж северокорейской шхуны в составе более 45 человек атаковал членов смотровой группы российского пограничного корабля.
Всего обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.
Как сообщалось ранее, в результате перестрелки по меньшей мере один пограничник погиб, около 19 людей могут быть ранены с обеих сторон
Происшествие случилось на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине. Об этом сообщили представители властей двух стран, передает «Радио Свобода».
Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в открытии огня.
Министерство здравоохранения Киргизии заявило, что один пограничник серьезно ранен, травмы различной степени тяжести получили также шестеро местных жителей.
Представители местных властей Таджикистана сообщили, что в результате конфликта госпитализированы 12 их граждан.
В пограничных органах Таджикистана и Кыргызстана рассказали, что стрельбу вызвали «строительные работы» на недемаркированном участке границы, которые хотели провести представители одной и другой сторон.
Сообщается, что конфликт удалось прекратить вечером понедельника.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Япония, скандал, граница
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