Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

НАТО стягивает военную мощь для подготовки к войне с Россией - немецкие СМИ

19.09.2019 09:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НАТО стягивает военную мощь для подготовки к войне с Россией - немецкие СМИ

​Если верить информации немецкого издания Junge Welt, в Германии уже разворачивается подготовка к возможной войне.

Новый командный центр НАТО, предназначенный для быстрого переброса войск по Европе приготавливают к возможным военным конфликтам с Россией, передает Диалог.UA со ссылкой на Российский Диалог.

Логистическая база расположена в немецком Ульме, где была отстроена еще года назад.

Эксперты рассчитывают на то, что в полную боевую готовность центр можно будет привести до 2021 года.

Среди техники, которая планируют перебросить ближе к границе между Польшей и Россией - американские БМП "Брэдли" и танки, до 2 тысяч боевых единиц. Кроме того, сообщается и о привлечении нескольких тысяч американских солдат, которые прибудут в Европу на смену ныне служащим там.

В издании также отметили, что европейские дороги оказались неготовы к тяжести американской техники, что приводит к деформациям некоторых дорог и мостов, по которым они проезжают. 

Подобная активность связана с просьбами некоторых стран-участниц НАТО, таких как Литва, усилить военное присутствие на границе с РФ, которые подчеркнули, что действующих на материке сил может оказаться недостаточно для сопротивления российской агрессии. 

В РФ подобные заявления отвергают, утверждая лишь, что такие разговоры НАТО использует как повод нарастить военную мощь на границе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Германия, НАТО, граница, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх