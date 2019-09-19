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Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности
Президент РФ Владимир Путин рискует потерять власть в Кремле уже этой осенью
Подобный прогноз озвучил еще недавний адепт агрессивной политики Кремля, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин.
Так, один из главных душегубов Кремля увидел предпосылки к перевороту в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, как рассказывает Стрелков-Гиркин, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии.
Более того, как заметил бывший боевиков на Донбассе, сегодняшняя российская оппозиция действует так, как не было даже при протестах на Болотной площади. Таким образом, Игорь Стрелков-Гиркин намекнул, что Владимир Путин может потерять трон уже до зимы.
Также экс-адепт агрессивной политики Кремля уверен, что давление на Путина будет еще больше. Это связано с выборами, которые должны пройти уже в ближайшую осень. Оппозиция устроит множество сюрпризов для текущей власти, они будут как на выборах, так и за пределами избирательных участков.
С подобным прогнозом согласен историк и публицист Сергей Климовский. По его словам, сегодня руководство ФСБ разрабатывает план по смещению Владимира Путина из Кремля. Так, силовики осознали, что восстаний и революций в России не избежать. Поэтому силовики приняли решение самим подготовить и возглавить так называемый «переворот».
Главари спецслужб уверены, что короткая и быстрая революция, которой будут руководить сверху, уже через два-три года поможет сохранить в стране авторитет и власть кэгэбистов, олигархов и криминалитета.
Чтобы решить эту задачу в КГБ готовы пустить в ход любые инструменты и способы. Один из них – задействовать настоящего «господина полковника» Гиркина, которого ищут по всему миру за сбитый в 2014 году пассажирский «Боинг» над Донбассом.
По информации Климовского, в окружении Путина Гиркина пока расценивают всего лишь как провокатора, который разогревает протестные настроения россиян. Сам он до сих пор так и не ответил, почему не возглавит восстание против Путина.
«Финал её должен выглядеть приблизительно так: в России свершилась, наконец, самая правильная революция, о которой так долго говорили на «Эхе Москвы», и теперь две сестры могут свободно объединиться в братских объятиях и удушить в них ещё и Беларусь. Для этого Венедиктов хамски требует на ресурсах ФСБ в Украине – разрешить ему открыть в Киеве, во Львове и в Одессе офисы «Эха Москвы», изменить закон о языке и квотах на радиовещание, и срочно забыть о всех погибших в войне с РФ», — объяснил свою точку зрения Сергей Климовский.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, переворот, Путин, ловушка, Кремль
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