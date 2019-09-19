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Спецслужбы РФ задержали шамана, который должен изгнать Путина из Кремля
В Бурятии (Россия) спецслужбы задержали шамана Александра Габышева, который заявил о планах выгнать Владимира Путина с президентского кресла.
Об этом заявляет местная пресса.
Сообщается, что шамана похитили люди в масках, которые окружили его палатку, а затем увезли в неизвестном направлении.
Также по словам свидетелей, люди в масках не представлялись и не показывали удостоверения. В руках у них было оружие и фонари.
«Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал», — говорят очевидцы задержания.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, шаман, Кремль, задержание
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