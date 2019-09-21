Первый удар – по Калининграду: озвучен план США на Третью мировую

21.09.2019 19:20

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна, Пентагон имеет в своем распоряжении план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе.

"Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", - цитирует высокопоставленного военного РИА Новости.

При этом Харригян не стал раскрывать детали разработанного Пентагоном плана.

По информации Breaking Defense, в этом случае произойдет всестороннее наступление, которое включает в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, атаку в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Источник: https://from-ua.com