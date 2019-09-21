После скандала с утечкой данных Facebook заблокировал несколько тысяч приложений

21.09.2019 13:10

Социальная сеть Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений от более чем 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных. Об этом говорится в распространенном Facebook сообщении.

«Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования», — говорится в сообщении.

Приложения были заблокированы в рамках расследования утечки данных более 87 млн пользователей сети через консалтинговую компанию Cambridge Analytica.

Так, согласно сообщения, с марта 2018 Facebook начал изучать приложения, которые имеют доступ к персональным данным пользователей. За полтора года специалисты проверили более 1 млн приложений,

Отмечается, что в результате проверки работа нескольких приложений была полностью заблокирована, а против некоторых разработчиков были поданы судебные иски. В частности, против южнокорейской компании по анализу данных Rankwave, гонконгской LionMobi и сингапурской JediMob. По мнению специалистов Facebook приложения данных компаний заражают телефоны пользователей вредоносным программным обеспечением.

Источник: https://donpress.com