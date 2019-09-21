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Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
Судно с людьми бесследно исчезло в Азовском море. Об этом пишет агентство Интерфакс.
Сообщается, что таинственное ЧП произошло вчера вечером, 20 сентября.
По информации российских СМИ, на Кубани вчера бесследно исчез корабль с тремя людьми на борту. Эти данные уже подтвердили представители оперативных служб Российской Федерации.
Как известно, судно пропало в Приморск-Ахтарском районе Краснодарского края
«Около 21:30 по московском времени поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморск-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту», — сообщил источник в комментарии информационному агентству.
Источник в силовых ведомствах также подчеркнул, что местные власти на поиски корабля с людьми на борту отправили два катера.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Азовское море, ЧП, исчезновение, корабль
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