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Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми

21.09.2019 14:48
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Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми

Судно с людьми бесследно исчезло в Азовском море. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Сообщается, что таинственное ЧП произошло вчера вечером, 20 сентября.

По информации российских СМИ, на Кубани вчера бесследно исчез корабль с тремя людьми на борту. Эти данные уже подтвердили представители оперативных служб Российской Федерации.

Как известно, судно пропало в Приморск-Ахтарском районе Краснодарского края

«Около 21:30 по московском времени поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморск-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту», — сообщил источник в комментарии информационному агентству.

Источник в силовых ведомствах также подчеркнул, что местные власти на поиски корабля с людьми на борту отправили два катера.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Азовское море, ЧП, исчезновение, корабль
 
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